Prozess in St. Gallen – Nanny mit Kochtopf erschlagen – Polizisten trafen Täter mit 10 Schüssen

Der Vorfall an der Speicherstrasse vom 2. September 2020 wird am 23. November vor Gericht verhandelt.

Der grausame Tag spielte sich am 2. September 2020 an der Speicherstrasse in St. Gallen ab: Der 22-jährige L.D.* drang in eine Wohnung ein und attackierte eine 46-jährige aus Norditalien stammende Nanny. Die Polizisten S.L.* und D.C.* wurden über Funk von der Notrufzentrale aufgefordert, sofort an die Speicherstrasse zu fahren.