Gympie-Gympie ist die «giftigste» Pflanze der Welt

Heisswachsstreifen als Erste-Hilfe-Massnahme

Ähnlich drastisch beschreibt auch Lewis die Folgen ihrer Begegnung: «Der Schmerz war unerträglich. Irgendwann war es so schlimm, dass ich anfing, mich zu übergeben», erklärte Lewis ABC News. Gemeinsam mit ihrem Mann ging die 42-Jährige in eine Apotheke, um Wachsstreifen zu kaufen, um mit diesen zu versuchen, schon einmal erste Gympie-Gympie-Härchen aus ihren Beinen zu entfernen (siehe Box). Lewis’ Not war so gross, dass sie die Wachsstreifen direkt vor Ort auf der Motorhaube ihres Autos erhitzten. «Ich erinnere mich, als ich zu meinem Mann sagte: ‹Ich kann damit nicht umgehen›».