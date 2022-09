«Fall In»: Naomi Lareine macht die Dinge anders

«Fall In» heisst ihre aktuelle Single. 20-Minuten-Radio-Moderator Moe stutzt kurz, als er Naomi Lareines Lied in der «Supreme Show» spielt: «Der Titel meint bestimmt: Fall in Love.» Die Künstlerin selber klärt auf: «Dieser Song soll für jeden Menschen das reflektieren, was er am meisten liebt.»