Sängerin Naomi Lareine spricht über ihre langjährige Beziehung zu Tätowiererin Gina

So müsse sie oft flexibel sein, spontan verreisen oder könne nicht zurückschreiben, wenn sie im Studio arbeite. «Meine Freundin kann glücklicherweise total gut damit umgehen», sagt die Musikerin.

Die R&B-Sängerin Naomi Lareine (28) hat am Freitag ihren Song «In Love With A Gangster» veröffentlicht.

Naomi, welche Gefühle soll dein Song «In Love With A Gangster» vermitteln?

Was unterscheidet den Song von deinen bisherigen Tracks?

«In Love With a Gangster» ist der erste Song, der eine fiktive Geschichte erzählt, wie ein Action-Movie. Aber natürlich kann ich mich auch selbst mit dem Gangster-Dasein identifizieren.

Es geht darum, in einer Beziehung mit einem Gangster zu sein, der findet: ‹Hey, ich mache mein Business und ich habe nicht immer Zeit für dich, aber das muss dich nicht stören, weil mein Lifestyle uns beide bereichern wird›.

Bist du also auch eine solche Liebhaberin?

Ich bin ein Mensch, bei dem das Business an erster Stelle steht. Deshalb muss ich auf viele andere Sachen verzichten. Man muss viel opfern – auch von seiner Freizeit – um in der Musikbranche weit zu kommen. Das kann auch einen Einfluss auf die Liebesbeziehung haben.

Wie läuft es denn bei dir in der Liebe?

Ich stehe auf «Bad Ass Women». Ich mag Frauen mit starkem Charakter, die ihr Ding durchziehen, wissen, was sie wollen und auch dafür kämpfen. Diese Attitude finde ich cool. Selbst bin ich auch so eine Persönlichkeit.

Was verbindet Gina und dich am meisten?

Meine Freundin ist ebenfalls Künstlerin. Sie tätowiert im Studio «Sang Bleu» unter dem Künstlernamen Gina Madskull. Demnach versteht sie, dass man als Artist grosse Ziele hat, selbstständig ist und flexibel sein muss. Sie würde mir niemals das Gefühl geben, dass es nicht okay ist, meinem Traum nachzugehen. Umgekehrt habe auch ich nichts dagegen, wenn sie viel unterwegs ist.

Was ist dir wichtig in eurer Beziehung?

Ich mag eine ruhige, konstante Beziehung. Ich streite überhaupt nicht gerne, das brauche ich nicht. Dasselbe gilt für die Eifersucht. In meiner Beziehung gibt es keine. Gina und ich kommunizieren super miteinander. Dennoch mag ich natürlich das Abenteuer und viel Action. Es soll nicht langweilig werden, bei mir muss immer was laufen. Wir unternehmen deshalb viel miteinander und sind oft zusammen unterwegs.

Wir können uns das gut vorstellen. Ansonsten würden wir nicht so eine lange und ernste Beziehung führen. Mir gefällt der Gedanke, zu heiraten, ich mag solche schönen Traditionen und Rituale. Meine Freundin und ich sind diesbezüglich auf derselben Wellenlänge. Aber noch nicht gerade heute oder morgen! (lacht) Gina ist 25 Jahre alt, ich 28 – wir lassen uns Zeit.

Zurück zum Song: Was ist die grösste Gangster-Aktion, die du je gemacht hast?

Mein kleiner Bruder hatte mal Stress mit einem älteren Kerl. Da bin ich zu ihm in die Schule gegangen, habe mir den Jungen vorgeknöpft und ihm klargemacht, dass er meinen kleinen Bruder in Ruhe lassen soll. Die Familie geht schliesslich vor! Ah, und ich habe mal eine Pizza ins Kino geschmuggelt. (lacht)

Das geht ja noch. Wofür würdest du denn am ehesten verhaftet werden?

Für zu schnelles Autofahren! Momentan kann ich mir am Wochenende jeweils ein Auto von einem Freund meines Vaters ausleihen. Ich will mir aber demnächst mein erstes eigenes Auto kaufen - am liebsten einen Tesla oder einen Benz.