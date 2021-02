Australian Open : Naomi Osaka ist im Grand-Slam-Final unbesiegbar – bereits zum vierten Mal

Die Japanerin Naomi Osaka ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat das Australian Open gewonnen. Die Weltranglisten-Dritte besiegt im Final die Amerikanerin Jennifer Brady 6:4, 6:3.

Die Japanerin Naomi Osaka hat sich zum zweiten Mal zur Australian-Open-Siegerin gekürt. Mit dem klaren 6:4, 6:3 im Endspiel gegen die US-amerikanische Aussenseiterin Jennifer Brady wiederholte die 23-Jährige am Samstag in Melbourne ihr Meisterstück von 2019. Nach einem nervösen Beginn liess Osaka der Final-Debütantin im zweiten Satz keine Chance mehr und machte ihren insgesamt vierten Grand-Slam-Titel perfekt.

In der Weltrangliste wird Osaka am Montag vom dritten auf den zweiten Platz vorrücken. Brady verpasste am Tag vor dem Männer-Endspiel zwischen dem serbischen Rekordsieger Novak Djokovic und Herausforderer Daniil Medwedew aus Russland in ihrem ersten grossen Final ihren ersten Grand-Slam-Titel.