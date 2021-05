Wegen Presse-Boykotts : Naomi Osaka kann French-Open-Ausschluss drohen

Die Japanerin Naomi Osaka will beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht mit den Medien sprechen. Das könnte für die 23-Jährige Konsequenzen haben.

Dafür wurde die Japanerin bereits mit einer Busse in Höhe von 15’000 Dollar belegt.

Als Grund für ihr Nichterscheinen gab Osaka an, dass die Medien keine Rücksicht auf die psychische Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern nehmen würden.

Neben einer Busse in der Höhe von 15’000 Dollar könnte ihr nun gar der Turnierausschluss drohen.

Am Sonntag bestritt Naomi Osaka ihre Erstrunden-Partie am French Open.

Weil sie nach ihrem Erstrunden-Sieg gegen die Rumänin Patricia Maria Tig nicht wie gefordert zur Pressekonferenz erschienen ist, ist die Japanerin Naomi Osaka am Sonntag von den Veranstaltern der French Open mit einer Geldstrafe in Höhe von 15’000 Dollar belegt worden. Für den Fall, dass die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin auch im weiteren Verlauf des Sandplatz-Events die Medien boykottiert, drohen der 23-Jährigen weitere, deutlich härtere Sanktionen. Diese können auch einen Ausschluss vom French Open sowie Sperren für spätere Grand-Slam-Turniere beinhalten, wie die Organisatoren der vier Grand-Slam-Events in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.