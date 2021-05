Nach Presse-Boykott : Naomi Osaka zieht sich aus dem French Open zurück

Tennis-Superstar Naomi Osaka hat bei den French Open nach den Diskussionen um ihren Presse-Boykott ihren Rückzug erklärt.

Nach den Diskussionen um ihren umstrittenen Boykott der Pressekonferenzen hat Tennis-Superstar Naomi Osaka bei den French Open ihren Rückzug erklärt. Die 23 Jahre alte Japanerin kündigte ihre Entscheidung am Montagabend via Twitter an. Dies sei eine Situation, die sie sich niemals habe vorstellen können und die sie auch nie beabsichtigt habe, schrieb Osaka. «Ich denke, nun ist es das Beste für das Turnier, die anderen Spieler und mein eigenes Wohlergehen, dass ich mich zurückziehe, sodass sich wieder jeder auf das derzeit laufende Tennis-Geschehen in Paris konzentrieren kann.»