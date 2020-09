Daraufhin wurde der Bär tierärztlich untersucht. Dabei wurde beim Bären Blut entnommen und analysiert. Mit dieser Blutuntersuchung erhofft man sich, Aufschlüsse über die Wirkung der Medikamente zu erhalten, die seit einigen Monaten an den Bären abgegeben werden, schreibt das Arosa Bärenland in einer Mitteilung. Um das Blut zu entnehmen und den Bären zu untersuchen, wurde Napa narkotisiert. Man konnte erfreulicherweise keine Organveränderungen feststellen, und auch die Blutwerte würden sich in einem normalen Bereich bewegen. «Zurzeit sprechen wir von einer idiopathischen Epilepsie, deren genaue Ursache unbekannt bleibt, was auch bei Menschen oft der Fall ist», heisst es seitens des Arosa Bärenlands. Man möchte nun die minimale Medikamentendosis ausloten, bei der Napa ein erfülltes Leben ohne Anfälle führen kann. Es handelt sich dabei um die gleichen Medikamente, die auch ein Mensch mit Epilepsie nimmt.