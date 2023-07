Napoli: Alle wollen Victor Osimhen, er will aber nicht weg

Nun ist ex fix. Am Donnerstag verliess Andy Diouf das Trainingslager des FC Basel in Seefeld (Österreich) für Verhandlungen mit seinem neuen Club. Am Freitagabend bestätigt Rotblau den Transfer. So wechselt der Franzose in die Ligue 1 zum RC Lens. Der 20-Jährige unterschreibt einen Fünfjahresvertrag und bringt dem FCB dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 15 Millionen Franken ein. Nur fünf Spieler waren in der Vergangenheit für mehr Geld aus der Super League verkauft worden. Arnaud Pouille, Lens-Geschäftsführer, sagt: «Andys Handschrift zeichnet sich durch Talent und Intensität aus.»