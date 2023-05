Serie A: Napoli feiert den Gewinn der Meisterschaft

Napoli feiert die italienische Meisterschaft auswärts in Udine – daheim am Vesuv steigt noch in der Nacht eine wilde Party. Ein Mann stirbt an Schussverletzungen.

1 / 6 Die neuen Helden von Neapel! IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Osimhen und Co. krönen sich zum Serie-A-Meister. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Die heimischen Fans lassen es beim Public Viewing krachen. Getty Images

Darum gehts Die Meisterschaft in der Serie A ist entschieden: Napoli feiert den ersten Meistertitel seit 33 Jahren.

Damals war noch Diego Armando Maradona der Schlüsselspieler.

Bei den darauffolgenden Feierlichkeiten wurden vier Menschen angeschossen, ein 26-Jähriger erlag noch in der Nacht seinen Schussverletzungen.

Nach mehr als drei Jahrzehnten ist es wieder so weit. Napoli krönt sich zum italienischen Meister. Beim letzten Scudetto war noch Diego Maradona die prägende Figur – dieses Mal heissen die Helden Chwitscha Kwarazchelia, Victor Osimhen, Kim Min-jae und viele mehr.

Zum Titel brauchte es am Donnerstagabend nur noch einen Punkt auswärts in Udinese. Dieser musste hart erkämpft werden. Doch am Ende erspielten die Neapolitaner dank Superstürmer Osimhen ein 1:1 in Udine. Die rund 13’000 mitgereisten Napoli-Fans in Udine feiern wie wild. In Udine wurden manche von den Emotionen überwältigt: Dem eigentlich recht coolen Trainer Luciano Spalletti kamen im TV-Interview bei DAZN die Tränen, als er im Moment des Triumphs an den verstorbenen Bruder erinnerte. Beim Blick auf die Live-Bilder aus Neapel, wo zigtausende Fans feierten, sprach der Coach von der «grössten Genugtuung».

60’000 Fans feiern in Napoli den Sieg

Schon seit Wochen wurde die Stadt für die Meisterfeier vorbereitet – nun läuft die Party. Gut 60’000 Fans nutzen das Stadio Diego Armando Maradona beim Public Viewing. Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis sagte zuletzt. «Wenn der Meistertitel feststeht, dann drehen alle durch.»

Auf den grossen Plätzen versammelten sich schon tagsüber unzählige Anhänger und stimmten sich mit Schlachtgesängen und bengalischen Feuern auf den Triumph ein. Schon vor dem Schlusspfiff in Udine wurden in Neapel Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen.Aus Sicherheitsgründen waren in der Stadt am Fusse des Vesuvs etliche Strassen für den Verkehr gesperrt worden, ein Grossaufgebot der Polizei sollte für eine friedliche Partynacht sorgen. Auch der Vulkan selber wurde gesperrt.

Vier Menschen angeschossen, einer erliegt seinen Verletzungen

Im Laufe der Nacht verlegte sich die Siegesfeier auf die Strassen der Stadt, wo sich die Fans über den Sieg freuten, Petarden zündeten und feierten. Wie die italienische «Corriere della Sera» berichtet, sollen im Laufe der Nacht rund vier Menschen angeschossen worden sein. Im Bereich der Piazza Garibaldi wurden drei weitere durch Feuerwerkskörper verletzt. Im Laufe der Nacht erliegt einer der Verwundeten seinen Schussverletzungen. Es handelt sich um einen 26-Jährigen, wie es zu den Schiessereien kam, ist noch unklar.

Hunderte von Azzurri-Fans standen zu dieser Zeit noch immer vor dem Hotel Là di Moret in Udine, wo die Mannschaft von Napoli die zweite Nacht in Folge verbringt, wie die Zeitung weiter schreibt, soll die Polizei die Menge aber mehrheitlich unter Kontrolle gehabt haben.

Eigentlich hätte die Sause schon am vorigen Sonntag steigen sollen – weil Napoli aber überraschend daheim gegen Salernitana nur 1:1 spielte, musste die Feier um vier Tage verschoben werden. Am dritten Titel für Neapel nach 1987 und 1990 zweifelte in Italien schon seit Wochen kaum noch jemand.

Schaust du die Serie A? Nein. Ja, aber nur unregelmässig. Sie ist meine Lieblingsliga.