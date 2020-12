Ehre für den verstorbenen Fussball-Gott : Napoli-Stadion wird nach Maradona benannt

1987 schenkte der Argentinier dem italienischen Club den ersten Meistertitel in der Geschichte. Nun wird sein Name auf spezielle Weise verewigt.

1 / 3 In der süditalienischen Stadt ist und bleibt Maradona mehr als nur ein begnadeter Fussballer. Von nun an trägt das Stadion des Serie-A-Clubs seinen Namen. Keystone Doch nicht nur in Italien sondern überall in der Fussballwelt gedenkt man dem Jahrhundert-Spieler. Getty Images 1987 holte Napoli dank den Dribblings und Toren von Maradona den ersten Meistertitel in der Geschichte des Clubs. Getty Images

Darum gehts Diego Maradona, der Anfang vergangener Woche verstarb, wird bei seinem ehemaligen Club in Neapel eine spezielle Ehre zuteil

Das Stadion der SSC wird nach dem Argentinier benannt

Dank dem Jahrhundert-Fussballer holten die Süditaliener 1987 zum ersten Mal die Meisterschaft



Nach dem Tod der argentinischen Fussball-Legende Diego Maradona hat die süditalienische Stadt Neapel beschlossen, das Stadion dem früheren Spieler des SSC Neapel zu widmen. Die Arena Stadion werde von «Stadio San Paolo» in «Stadio Diego Armando Maradona» umbenannt, teilte die Stadt am Freitag mit. In dem offiziellen Akt wurde Maradona als «grösster Fussballer aller Zeiten» bezeichnet.

Neapels Bürgermeister Luigi de Magistris hatte bereits kurz nach Maradonas Tod in der vergangenen Woche auf Twitter den Vorschlag geäussert, das Stadion im Gedenken an ihn umzutaufen. Der 1,65 Meter grosse Offensivspieler hatte von 1984 bis 1991 für den SSC gespielt. Mit ihm gewann der Verein 1989 den Uefa-Pokal und wurde in den Jahren 1987 und 1990 italienischer Meister.

Mehr als nur ein Fussballer

Seitdem genoss Maradona Kult-Status in Neapel. «Niemand ausser ihm hat es geschafft, sich mit Körper und Seele in so einer Art mit Neapel zu identifizieren», sagte de Magistris. Nach Maradonas Tod waren hunderte Menschen trotz strenger Corona-Ausgangssperren zum Stadion und in verschiedene Teile Neapels gekommen, um zu trauern. Maradona war am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 60 Jahren gestorben.