Champions League: Überraschung perfekt – Brügge steht in Hammer-Gruppe bereits im Achtelfinal

Zwei Spiele fanden am frühen Mittwochabend in der Champions League statt. Einmal mehr konnte Napoli einen Sieg einfahren. Und auch die Belgier aus Brügge überraschten weiter.

Darum gehts In der Champions League kam es am frühen Mittwochabend zu zwei Spielen.

Napoli konnte die weisse Weste gegen Ajax behalten.

Brügge ergaunerte sich einen Punkt in Madrid.

Napoli – Ajax 4:2

Die Niederländer wollten sich eigentlich für die 1:6-Klatsche aus dem Hinspiel in der vergangenen Woche revanchieren, doch Napoli war erneut besser. Lozano brachte sein Team bereits in der vierten Spielminute in Führung. Nach einer tollen Kombination war es dann Raspadori, der das Leder zum 2:0-Pausenstand in die Maschen knallte.

Nach Wiederanpfiff jubelten dann die Gäste aus den Niederlanden. Klaasen schoss in der 49. Spielminute den Anschlusstreffer. Doch Napoli liess sich in einer munteren Partie nicht verunsichern. Nach einem Handspiel entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Italiener. Der agile Kvaratskhelia (62.) liess sich nicht zwei Mal bitten und traf vom Penaltypunkt. Der Anschlusstreffer von Bergwijn (83.), ebenfalls mittels Penalty, kam zu spät. Nach einem Patzer von Blind erzielte Napoli gar den 4:2-Endstand und zieht in die K.-o.-Runde der Champions League ein.

Atlético Madrid – Brügge 0:0

Mit viel Power rannten die Gastgeber an – doch erneut wollte den Madrilenen kein Treffer gelingen. Am Ende gab Atlético 21 Schüsse ab, neun davon aufs Tor, doch Brügge mauerte sich zu einem weiteren wichtigen Punkt. Die Gelb-Rote Karte in der 82. Minute gegen Brügge-Spieler Sowah hatte keinen grossen Einfluss auf die Partie. Und damit war die Sensation perfekt. In einer Gruppe mit Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und FC Porto hat sich der FC Brügge für den Achtelfinal der Champions League qualifiziert. Was für eine grossartige Leistung der Belgier.