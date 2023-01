Narco-Prozess in Basel: «Er war wie ein Bruder» – wurde Narco von einem Freund reingelegt?

In Basel wird diese Woche einer der wohl grössten Fälle von Drogenkriminalität der Schweizer Kriminalgeschichte verhandelt. Ein spanisch-kolumbianischer Doppelbürger (47) mit Wohnsitz in Basel soll über Jahre ein eigenes Kartell namens Medusa aufgebaut haben. Zwischen 2014 und 2021 soll er am Handel mit Kokain im Wert von über 600 Millionen Franken beteiligt gewesen sein. Alleine in Basel hat er gemäss Anklage mehr als 110 Kilo der Droge in Umlauf gebracht.