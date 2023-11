Narges Mohammadi: Friedensnobelpreisträgerin tritt in Hungerstreik

Aus Protest für eine bessere medizinische Versorgung im Gefängnis und gegen den Kopftuchzwang für Frauen ist die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer Familie in einen Hungerstreik getreten. In einer Nachricht aus dem Teheraner Evin-Gefängnis habe Mohammadi ihre Familie über den Beginn des Hungerstreiks informiert, hiess es am Montag in einer Erklärung. «Wir sorgen uns sehr um ihre Gesundheit», betonte die Familie.