Nasa: Frank Rubio war ein Jahr im All

Ein Nasa-Astronaut und zwei russische Kosmonauten sind nun wieder zurück auf der Erde, nachdem sie mehr als ein Jahr lang im Weltraum verbracht haben und dabei die Erde rund 6000 Mal umkreisten. Das Trio landete sicher in einer entlegenen Region Kasachstans in einer Sojus-Kapsel . Diese Ersatzkapsel wurde herbeigerufen, nachdem ihr ursprüngliches Raumschiff von Weltraumschrott getroffen wurde und beim Andocken an die Internationale Raumstation seine gesamte Kühlflüssigkeit verlor, wie der «Telegraph» schreibt.

Weltrekord gehört Russland

Es gab keine weitere Sojus-Kapsel, um eine neue Rückholaktion zur Erde zu starten, bis diesen Monat. Der Ersatztrupp kam schliesslich vor knapp zwei Wochen an. «Niemand verdient es mehr, zu seiner Familie zurückzukehren, als ihr», sagte der neue Kommandant der Raumstation, Andreas Mogensen aus Dänemark, früher in dieser Woche.

Psychologisch schwierig

Prokopyev informierte die Bodenkontrolleure während des gesamten Abstiegs, dass es allen drei Astronauten gut ging. Während ihrer Rückkehr durch die Atmosphäre erlebten sie mehr als die vierfache Erdbeschleunigung, bevor ihre Kapsel in der kargen kasachischen Steppe aufsetzte und auf der Seite landete. Hubschrauber mit Rettungsteams eilten herbei, um die Astronauten zu bergen. «Es fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein», sagte Rubio, nachdem er aus der Kapsel gezogen worden war.

Frank Rubio, 47 Jahre alt, ein Armeearzt und Hubschrauberpilot, sagte letzte Woche, dass er nie zugestimmt hätte, ein ganzes Jahr im Weltraum zu verbringen, wenn er zu Beginn danach gefragt worden wäre. Er verpasste wichtige familiäre Meilensteine, darunter den Abschluss seines ältesten von vier Kindern im ersten Jahr an der US Naval Academy und einen anderen, der an die Militärakademie West Point ging. Weiter sagte Rubio, dass der psychologische Aspekt, so lange im Weltraum zu sein, schwieriger war als erwartet.