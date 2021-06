Bislang wurde alles verbrannt - Nasa-Astronauten sollen endlich ihre Kleider waschen können

1 / 5 Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble will sein Tide-Waschmittel ins All bringen. via REUTERS Die Nasa hat das Unternehmen damit beauftragt, ein Waschmittel zu entwickeln, das auf der Internationalen Raumstation ISS verwendet werden kann. REUTERS Im Dezember dieses Jahres sollen nun erstmals Ampullen des neuen Waschmittels zur Raumstation geschickt werden. imago stock&people

Darum gehts Bisher ist es nicht möglich, im All seine Kleider zu waschen.

Stattdessen müssen Astronautinnen und Astronauten auf der ISS offenbar mit den stinkigen Folgen leben, und die Nasa verschwendet tonnenweise Material.

Eine neues Waschmittel soll dies nun ändern.

Wie waschen Astronautinnen und Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS eigentlich ihre Kleidung? Es mag überraschen, aber offenbar lautete die Antwort bis jetzt: gar nicht. Stattdessen müssen die Betroffenen gemäss Angaben in einem Bericht des «Spiegel» ihre Kleidung oft so lange tragen, bis sie den Gestank nicht mehr ertragen. In Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelkonzern Procter&Gamble will die Nasa dies nun ändern.

Das Waschmittel kann in Wasser-Kreislauf eingespeist werden

Menschen müssen im All besonders viel Sport treiben, um ihre Körper aktiv zu halten. Dementsprechend verschwitzt sind ihre Kleider oft. Ein ehemaliger Astronaut sagt gegenüber dem «Spiegel» über die Textilien: «Sie haben ein Eigenleben. Sie sind so richtig steif vom Schweiß.» Die Nasa begegnet diesem Problem bisher auf ziemlich verschwenderische Weise: Sämtliche gebrauchten Kleidungsstücke – pro Astronaut fallen pro Jahr 70 Kilogramm an – werden jeweils in einen Raumtransporter gepackt, der anschliessend gen Erde geschickt wird und beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht.

Wie Procter&Gamble gemäss dem «Spiegel» bekannt gegeben hat, sieht das Unternehmen die Lösung des Wäscheproblems in der Herstellung einer besonderen Variante des eigenen Waschmittels «Tide». Dieses will das Unternehmen noch im Jahr 2021 probehalber zur ISS schicken. Dabei wird sich herausstellen, ob das besondere Waschmittel, wie vom Hersteller vorgesehen, im Raumstation-internen Wassersystem abgebaut werden kann. Dieses wird auf der Raumstation bisher durch das Recycling von Urin und Schweiss hergestellt.

Die Nasa hat das Tide-Waschmittel auch mit Blick auf künftige Mond- und Marsmissionen in Auftrag gegeben. Procter&Gamble stellt dafür über die kommenden Jahre die Entwicklung von besonderen Waschmaschinen und Trocknern in Aussicht. Künftig könnten sie auch auf der Erde in den Einsatz kommen – nämlich in Gebieten mit akutem Wassermangel.