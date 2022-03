Meilenstein – Nasa bestätigt die Entdeckung des 5000. Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems

Wir befinden uns in einem goldenen Zeitalter der Planetenentdeckung. (künstlerische Darstellungen)

Die jüngste Aufnahme von 65 sogenannten Exoplaneten – Planeten, die sich ausserhalb unseres Sonnensystems befinden – in das Nasa -Exoplanetenarchiv trug zum wissenschaftlichen Meilenstein bei, der am Montag erreicht wurde: Mehr als 5000 Exoplaneten wurden mittlerweile entdeckt, wie CNN berichtet.

«Es ist nicht nur eine Zahl», sagt Jessie Christiansen, wissenschaftliche Leiterin des Planetenarchivs und Forscherin am Nasa Exoplanet Science Institute in Kalifornien, in einer Erklärung. «Jeder einzelne von ihnen ist eine neue Welt, ein brandneuer Planet. Ich bin von jedem einzelnen begeistert, weil wir noch nichts über sie wissen.»