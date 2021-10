In der Galaxis Messier 51 : NASA entdeckt den ersten Planeten ausserhalb der Milchstrasse

Eine Sensation für die Forschung: Das NASA-Weltraumteleskop Chandra hat vermutlich erstmals einen Planeten ausserhalb unserer Galaxie entdeckt. Dies könnte neue Möglichkeiten bieten, weitere sogenannte Exoplaneten zu entdecken.

Es gibt offenbar Hinweise auf einen Planeten ausserhalb der Milchstrasse. Die Entdeckung machte das 1999 lancierte Röntgenteleskop Chandra X-Ray in der Galaxie Messier 51, kurz M51. Diese wird wegen ihrer Erscheinung auch «Whirlpool-Galaxis» genannt. Das Entdecker-Teleskop Chandra wurde 1999 in die Umlaufbahn befördert.

Bisher wurden Exoplaneten – also Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems – ausschliesslich in unserer eigenen Galaxis entdeckt, lagen also weniger als 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt in der Milchstrasse. Der neu entdeckte Planet ist hingegen laut der NASA rund 28 Millionen Lichtjahre von der Erde weg, was einem mehrtausendfachen der bisherigen Maximalentfernung entspricht.