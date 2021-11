Erdverteidigung : NASA erhält Schweizer Hilfe bei der Rettung der Welt

Der Satellit «Dart» startet am Dienstag seine Mission, die Erde zu beschützen. So möchte die Weltraumbehörde NASA den Satelliten mit einem Asteroiden kollidieren lassen, um diesen aus seiner Umlaufbahn zu schleudern. Dabei bekommt die Weltraumbehörde Hilfe aus Bern.

Der Asteroid « Dimorphos » zielt zwar nicht auf die Erde ab, die NASA probt an ihm aber den Ernstfall. Gemäss Martin Jutzi von der Weltraumforschung der Universität Bern, wird die Sonde in den Asteroiden gesteuert und die folgende Impulsübertragung lenkt ihn dann aus seiner projizierten Flugbahn. Für diese Berechnungen wird das Know-how der Universität Bern in Anspruch genommen. Bis zur Kollision dauert es aber noch etwa ein Jahr. Satellit «Dart» hat einen langen Weg vor sich. Wegen Sicherheitsbedenken wird bei einer solchen Mission auch kein Sprengkörper verwendet, wie zum Beispiel im Film «Armageddon» aus dem Jahr 1998.