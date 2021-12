Geplante Station Orbital Reef : Nasa erteilt Jeff Bezos Auftrag über 130 Millionen Dollar für Raumstation

Die Nasa hat für ihre künftige Raumstation Orbital Reef, die dereinst die ISS ablösen soll, Aufträge über Hunderte Millionen Dollar erteilt. Einer der Nutzniesser ist Amazon-Gründer und Blue-Origin-Besitzer Jeff Bezos, der reichsten Mann des Planeten.

So soll die Blue-Origin-Raumstation Orbital Reef dereinst aussehen.

Ein grosser Happen davon geht an Jeff Bezos’ Raumfahrtunternehmen Blue Origin.

Die Nasa will eine dauerhafte menschliche Präsenz im Orbit der Erde schaffen und die Internationale Raumstation ISS ersetzen.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat drei US-Unternehmen Hunderte Millionen Dollar für die Entwicklung kommerzieller Raumstationen zugesprochen. Die Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos (57) erhielt einen Auftrag über 130 Millionen Dollar (120 Millionen Franken), wie die Nasa am Donnerstag mitteilte. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Nanoracks und das Verteidigungsunternehmen Northrop Grumman erhielten Aufträge im Wert von 160 beziehungsweise 125,6 Millionen Dollar.

Ein viertes Unternehmen, Axiom Space, hatte bereits zuvor einen Auftrag in Höhe von 140 Millionen Dollar erhalten. Die Aufträge «werden dazu beitragen, dass die Vereinigten Staaten eine kontinuierliche menschliche Präsenz im erdnahen Orbit haben», erklärte Phil McAlister, Nasa-Direktor für kommerzielle Raumfahrt. Die Nasa will die Internationale Raumstation ISS, die gegen Ende des Jahrzehnts ausser Dienst gestellt werden soll, durch eine kommerzielle Lösung ersetzen.

Blue Origin arbeitet zusammen mit dem Unternehmen Sierra Space an der Entwicklung der Raumstation Orbital Reef, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts bis zu zehn Menschen beherbergen soll. Die geplante Station wird als «gemischt genutztes Gewerbegebiet im Weltraum» beschrieben, das Forschung und Produktion in der Schwerelosigkeit unterstützen soll.