Nasa-Forscher erwartet heissesten Juli seit Jahrhunderten

Der Juli 2023 wird nach Einschätzung des Chef-Klimatologen der US-Raumfahrtbehörde Nasa der weltweit heisseste Monat seit «Hunderten, wenn nicht Tausenden Jahren» werden. «Wir sehen beispiellose Veränderungen überall auf der Welt. Die Hitzewellen, die wir in den USA, in Europa und in China sehen, sprengen Rekorde», sagte Gavin Schmidt am Donnerstag vor Journalisten.

Für die Effekte könne nicht nur das Wetterphänomen El Niño verantwortlich gemacht werden, das «gerade erst angefangen» habe. Auch wenn El Niño eine kleine Rolle spiele, gebe es daneben «die globale Wärme, so ziemlich überall, vor allem in den Ozeanen». Es habe Temperaturen in Rekordhöhe an der Meeresoberfläche gegeben, gab Schmidt an – sogar ausserhalb der Tropen und das schon seit vielen Monaten. Der Klimawissenschaftler geht zudem davon aus, dass sich die Entwicklung fortsetzt, «weil wir weiterhin Treibhausgase in die Atmosphäre ausstossen».