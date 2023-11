Nasa: Frank Borman, Kommandant von Apollo-8-Mission, ist tot

Dieses Foto entstand wenige Monate vor der wichtigen Mission zum Mond: Frank Borman in einer Aufnahme vom 9. September 1968. Am 21. Dezember desselben Jahres ging es Richtung Erdtrabant.

Im Dezember 1968 gehörte Frank Borman der Crew an Bord des historischen Flugs der Apollo 8 zum Mond an – nun ist der frühere US-Astronaut tot. Wie die Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, starb Borman am Dienstag in Billings im US-Staat Montana. Er wurde 95 Jahre alt. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral war Kommandant Borman mit seinen Kollegen James Lovell und William Anders am 21. Dezember 1968 im Rahmen des Apollo-Programms zum Mond gestartet – es war der erste bemannte Flug zum Erdtrabanten ohne Landung.