Sonde «Hera» - Nasa möchte erstmals Asteroiden vom Himmel schiessen

Wenn Asteroiden Kurs auf die Erde nehmen, kann das für das Leben auf dem Planeten gefährlich werden. Deshalb plant die internationale Raumfahrt nun erstmals, Himmelkörper unter Beschuss zu nehmen.

Darum gehts Lange hatte man Angst, im Jahr 2068 könnte ein Asteroid mit der Erde kollidieren.

Asteroiden, die auf die Erde treffen, sind eine Bedrohung für das Leben auf diesem Planeten.

Deshalb will die Nasa 2022 das erste Mal einen Asteroiden vom Himmel schiessen.

Sie brachten möglicherweise das Wasser und damit die Grundlage allen Lebens auf die Erde, doch sie können auch den Tod bringen. Die Gefahr von Asteroideneinschlägen ist allgegenwärtig und die Raumfahrtbehörden richten zunehmend ihr Augenmerk auf die Brocken aus den Weiten unseres Sonnensystems. Auch die Abwehr dieser Überreste der Planetenentstehung ist längst keine Science-Fiction mehr. Der Beschuss von Asteroiden ist nicht nur Gegenstand von Katastrophenfilmen, sondern ist in den Köpfen von Forschern sowie Forscherinnen und soll in Kürze erstmals Realität werden.

Vorbereitet auf etwaige Gefahren aus dem All möchten die Raumfahrtbehörden dennoch sein. Schon heute wird der Himmel gescannt und nun starten Esa und Nasa ein gemeinsames Projekt, um erstmals in der Geschichte der Raumfahrt den Orbit eines Asteroiden zu verändern. Die US-Sonde «Dart» soll 2022 in 150 Millionen Kilometer Entfernung in den kleineren Brocken eines Doppelasteroiden einschlagen. 2024 soll dann die nach einer griechischen Göttin benannte und vom Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuerte Mission «Hera» starten und den «beschossenen» Asteroidenteil untersuchen.

«Nicht wie Bruce Willis kaputt machen»

Koschny zufolge wird «Dart» mit einer Geschwindigkeit von knapp sieben Kilometern pro Sekunde aufschlagen. Bei einer solchen Geschwindigkeit wäre man in weniger als zwei Minuten von Zürich in Berlin. «Für die Asteroidenabwehr ist das schon ein Meilenstein.» Zerstören wolle man den Asteroiden aber nicht. «Die Dinger kaputt zu machen, so wie Bruce Willis das tut, ist nicht gut, weil dann die ganzen Brösel auf die Erde fallen», sagt Koschny mit Blick auf den Katastrophenfilm «Armageddon».

Angst vor Unheil aus dem All muss man Experten zufolge aber derzeit nicht haben. Richtig grosse Brocken sind nicht auf Kollisionskurs mit unserem Heimatplaneten. «Es gibt keinen Grund zur Panik», sagt der Asteroidenexperte der europäischen Raumfahrtagentur Esa, Detlef Koschny, aus Anlass des Asteroidentages am 30. Juni. Überraschungen kann es aber immer geben. «Es gibt viele Objekte da draussen, die wir noch gar nicht kennen.»

Kollision 2068?

2013 kam ein 20 Meter grosser Asteroid in der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk aus dem Nichts und richtete Verwüstungen an. Ohne jede Vorwarnung verletzte die Druckwelle rund 1500 Menschen zumeist durch geborstene Scheiben. Eine Explosion eines Brockens dieser Grössenordnung setzt eine Energie von 500 Kilotonnen des Sprengstoffs TNT frei – die Hiroshimabombe hatte 15 Kilotonnen. Am 30. Juni 1908 kam es ebenfalls in Russland zu einer Asteroidenexplosion. In Sibirien fegte die Druckwelle Millionen Bäume auf einer Fläche ungefähr so gross wie der Kanton Tessin weg. Wegen dieser Naturkatastrophe riefen die Vereinten Nationen 2016 den 30. Juni zum Internationalen Asteroidentag aus.

Ab einer Grösse von 50 Metern muss man Koschny zufolge über eine absichtliche Ablenkung nachdenken. Asteroid «Apophis» mit rund 300 Metern Durchmesser sei ein solcher Kandidat gewesen. Lange glaubte man, dass der Brocken im Jahr 2068 Kollisionspotenzial mit der Erde hat. «Apophis ist vom Tisch. Die Gefahr ist gebannt», sagt Koschny zu jüngsten Berechnungen. Der Asteroid wurde aus der Risikoliste der Esa gestrichen. Auch 2029 fliegt er an der Erde vorbei, in nur 30’000 Kilometern Entfernung. «Das ist unterhalb der Höhe von Wetter- und Fernsehsatelliten», sagt der Asteroidenforscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Alan Harris. Zum Vergleich: Der Mond ist rund 400’000 Kilometer entfernt.

