Nasa-Satellit stürzt nach 38 Jahren im All ins Meer

1984 gestartet : Nasa-Satellit stürzte nach 38 Jahren im All vor Alaska ins Meer

Ein ausgedienter US-Forschungssatellit ist vor der Küste Alaskas ins Meer gestürzt. Der knapp zweieinhalb Tonnen schwere Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) sei am Sonntagabend über dem Beringmeer in die Atmosphäre eingetreten, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben der Raumfahrtbehörde Nasa gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Der Satellit war 1984 mit dem Space Shuttle «Challenger» ins All gebracht und von der ersten US-Astronautin Sally Ride ausgesetzt worden. Er vermass den Ozongehalt in der Atmosphäre und untersuchte die Aufnahme und Abstrahlung von Sonnenenergie durch die Erde, das sogenannte Energiebudget. Zudem erfasste er die vorhandenen Mengen an Wasserdampf und Aerosolen und lieferte wertvolle Informationen zur Ozonschicht.