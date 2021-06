Fotos aus dem All - Nasa-Sonde macht ihre ersten Bilder vom grössten Mond im Sonnensystem

Zum Zeitpunkt der grössten Annäherung war die Sonde bis auf 1038 Kilometer an seine Oberfläche herangekommen.

Dieses Bild des Jupitermonds Ganymed hat die Nasa-Sonde «Juno» am 7. Juni 2021 aufgenommen.

Auf den Fotos sehe man seine Oberfläche «in bemerkenswertem Detail», so die Nasa.

Die Nasa-Sonde «Juno» hat ihre ersten Aufnahmen vom Jupiter-Mond Ganymed an die Erde gesendet. Er ist der grösste von Jupiters Monden und auch der grösste des ganzen Sonnensystems. Die Sonde sei näher am Trabanten vorbeigeflogen als jedes andere Raumfahrzeug seit mehr als zwei Jahrzehnten, teilte die Nasa mit. Auf den Fotos sei die Oberfläche «in bemerkenswertem Detail» zu sehen, einschliesslich Krater sowie klar unterscheidbarer dunkler und heller Gebiete. Weitere Bilder sollen in den kommenden Tagen folgen.