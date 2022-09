In der Nacht auf Dienstag : Nasa sprengt erstmals einen Asteroiden in die Luft

Eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll um 01.17 Uhr in der Nacht absichtlich mit einem Asteroiden kollidieren und dessen Flugbahn verändern.

In der Nacht auf Dienstag soll die Sonde mit dem Asteroiden Dimorphos kollidieren.

via REUTERS

In der Nacht auf Dienstag lenkt die Nasa eine Sonde in einen Asteroiden.

Erstmals soll in der Nacht zum Dienstag (01.17 Uhr MESZ) eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa absichtlich in einen Asteroiden steuern und dadurch dessen Flugbahn verändern. Die unbemannte Sonde der Mission «Dart» (Double Asteroid Redirection Test) war im November mithilfe einer «Falcon 9»-Rakete vom US-Bundesstaat Kalifornien aus gestartet und soll in den Asteroiden Dimorphos gesteuert werden. Von der rund 330 Millionen Dollar teuren Mission erhofft sich die Nasa Erkenntnisse darüber, wie die Erde vor herannahenden Asteroiden geschützt werden könnte.