«Perseverance» : Nasa streamt Landung von Mars-Rover live

Am Donnerstag soll der Mars-Rover der Nasa auf dem roten Planeten landen. Die US-Raumfahrtbehörde wird das historische Ereignis live übertragen.

Der Mars-Rover «Perseverance» der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll bald auf dem Mars landen. Geplant ist die Landung am Donnerstag, 18. Februar gegen 20.15 Uhr

Anlässlich der geplanten Landung eines neuen Rovers der US-Raumfahrtbehörde Nasa auf dem Mars soll die Spitze des Empire State Buildings in New York rot leuchten. Am Dienstag solle die Spitze rot erstrahlen, teilten die Betreiber mit. Auch die Nasa wird das Ereignis live auf ihrem Youtube-Kanal streamen.

Geplant ist die Landung am Donnerstag, 18. Februar gegen 20.15 Uhr (Hier eine Übersicht, was wann gestreamt wird). Der im Sommer vergangenen Jahres gestartete Rover «Perseverance» (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) soll dann versuchen, auf dem roten Planeten zu landen. Rund 2,5 Milliarden Euro verschlingt die «Perseverance»-Mission. Sie gilt als erste Etappe in dem amerikanisch-europäischen Projekt, im nächsten Jahrzehnt Mars-Proben auf die Erde zurückzubringen. Kurs nehmen soll der Rover auf ein Flussdelta auf dem Roten Planeten, das Forschern als logischer Ort für mögliches einstiges Leben erscheint.

Das Empire State Building, ein Hochhaus mitten in Manhattan, das in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben zur Würdigung etwa von Feiertagen oder Sportmannschaften.