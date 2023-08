Thomas Zurbuchen: Von Heiligenschwendi nach Cape Canaveral

Seit wenigen Monaten ist Zurbuchen, dessen Vater Prediger in einer Freikirche war, zurück in der Schweiz.

Nach dem Studium in Bern ging er in die USA.

Thomas Zurbuchen wurde in Heiligenschwendi BE geboren.

Vom Berner Oberland in die Welt

Der 55-Jährige ist in Heiligenschwendi BE oberhalb des Thunersees aufgewachsen. Sein Vater war Prediger in einer Freikirche. Doch die religiöse Enge des Berner Oberlandes war nichts für Zurbuchen. «Ich war das verlorene Schaf», sagte er einst dem SRF. Der Kontakt mit seinem Vater brach lange ab. «Mein Leben passte einfach nicht mehr hierhin, ich stellte zu viele Fragen», so Zurbuchen.



Nach dem Gymnasium in Thun studierte er Physik und Mathematik an der Universität Bern, wo er unter anderem den Schweizer Planetenforscher Didier Queloz kennen lernte.