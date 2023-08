Thomas Zurbuchen: «Wette drauf, dass wir bald ausserirdisches Leben finden»

Seit einem Monat ist der ehemalige Nasa-Forschungschef Thomas Zurbuchen zurück in der Schweiz. In seinem ersten Interview, seit er seinen neuen Job hierzulande angefangen hat, erzählt er, wohin er die Schweizer Weltraumforschung bringen will und warum er sein Auto darauf verwettet, dass wir ausserirdisches Leben finden werden.

Wie oft musste Zurbuchen den Satz «Houston, we have a problem» hören und was sagt er zum Modetrend, Nasa-Shirts zu tragen? Das siehst du im vollständigen Interview im Video. 20min/Matthias Spicher

Herr Zurbuchen, «Star Trek» oder «Star Wars»?

Eindeutig «Star Wars».

Warum?

Diese Geschichte über die Zukunft mit den guten Mächten, die gewinnen: Das inspiriert mich.

Ich bin etwas erstaunt. Ich dachte, als Wissenschaftler würde Sie «Star Trek» mehr packen. Die gezeigten Technologien dort gelten als zukunftsweisender als jene bei «Star Wars».

Klar, Technologie ist toll und spannend, aber das «Warum» ist für mich als Forscher die entscheidende Frage. Etwas Neues über das Universum zu erfahren, ist wichtiger als der Apparat, den es für diese Entdeckung braucht.

Der Mars ist der Lieblingsplanet von Thomas Zurbuchen. 20min/Matthias Spicher

Glauben Sie an ausserirdisches Leben?

Ja, ich glaube, dass es ausserirdisches Leben gibt, wir haben es einfach noch nicht gefunden. Die Vorstellung, dass es in diesem riesigen Universum nur an einem einzigen Ort Leben gibt, ist schwierig.

Wetten Sie darauf?

Ja, ich setze mein Auto drauf: Wir werden bald ausserirdisches Leben finden.

Wieso gerade das Auto? Und nur für den Fall – was ist es für ein Auto?

(Lacht) Es ist ein Mittelklassewagen. Nicht billig, aber auch nichts Besonderes. Wenn ich mir zu 100 Prozent sicher wäre, würde ich mein Haus verwetten. Das Auto ist mir lieb und teuer, aber auch nicht so wichtig wie ein Dach über dem Kopf. Es scheint mir darum der angemessene Wetteinsatz zu sein.

Lohnt es sich, nach ausserirdischem Leben zu suchen?

Definitiv. Auch hier an der ETH gibt es Forschende, die sich Missionen überlegen, wie man es finden kann.

Ich hoffe, dass ausserirdisches Leben hier in der Schweiz entdeckt wird. Thomas Zurbuchen, Weltraumforscher

Wird die Entdeckung also hier in der Schweiz gemacht?

Das hoffe ich natürlich! Es ist aber zu früh, das sicher zu sagen.

Sie haben Ihren neuen Job hier vor wenigen Wochen begonnen, was ist das Ziel?

Die Schweiz soll zu einem wichtigen und renommierten Zentrum der Weltraumforschung werden. Ein Zentrum, das nicht nur an Projekten beteiligt ist, sondern die grossen Ideen für Forschungsprojekte selbst entwickelt und prägt. Denn das bringt nicht nur Arbeitsplätze und Innovationen in die Schweiz, Weltraumforschung ist auch sehr wichtig für viele Herausforderungen auf der Erde wie etwa den Klimawandel.

Will die Schweiz zu einer führenden Weltraumnation machen, Ex-Nasa-Wissenschaftschef Thomas Zurbuchen, der nun an der ETH arbeitet. 20min/Matthias Spicher

Schicken Sie also die erste Schweizerin oder den ersten Schweizer zum Mars?

Das wäre doch super, oder? (Lacht) Wir müssen aber erst lernen, wie man das macht.

Und wie wollen Sie das erreichen?

Als Erstes wollen wir im Herbst 2024 einen neuen Masterstudiengang für Weltraumwissenschaften anbieten und so Talente aus verschiedenen technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen anlocken und ausbilden.

Ich fühle mich in der Schweiz noch wie ein Immigrant. Thomas Zurbuchen

Wie war es eigentlich, nach 24 Jahren in Amerika zurück in die Schweiz zu kommen?

Ich fühle mich noch wie ein Immigrant. Die Kultur ist eine andere und es gibt vieles, was ich noch nicht verstehe. Zum Beispiel wollte ich kürzlich nach 22 Uhr etwas zu essen kaufen, doch es war unmöglich. Alle Läden hatten schon geschlossen.

Wir haben zu Beginn über «Star Wars» geredet. Diese Filme sind zum Teil schon vor Jahrzehnten entstanden. Gibt es neuere Science-Fiction, die Sie begeistert und die Sie jungen Leuten empfehlen, um die Faszination für den Weltraum zu wecken?

Ja, «Interstellar» fand ich super und auch «Der Marsianer – Rettet Mark Watney». Beide begeistern mit ihrem Realismus, sie sind technisch gesehen «richtig».

Für Sie selbst hat es noch nicht zu einer Gastrolle in «Star Wars» gereicht, dafür zu einem Auftritt in einem Globi-Buch, das in wenigen Tagen erscheint. Wie war es, sein eigenes Gesicht in diesem Kinder-Comic zu sehen?

Das ist etwas ganz Spezielles. Ich habe als Kind selbst Globi-Bücher gelesen und war begeistert. Ich hätte mir aber nie träumen lassen, dass ich selbst einmal darin auftauche.



Thomas Zurbuchen im neuesten Globi-Abenteuer, welches in wenigen Tagen erscheint. Globi Verlag