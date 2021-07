Projekt Artemis : Nasa will bemannte Raumstation im Orbit des Mondes bauen lassen

Im Rahmen des Artemis-Programms will die Nasa schon 2024 wieder Menschen auf den Mond bringen – und später zum Mars. Dafür soll nun ein bewohnter Aussenposten erstellt werden.

Die Nasa will im Rahmen des Projektes Artemis zurück zum Mond und den Erdtrabanten weiter erforschen. Bereits ist klar, dass unter den nächsten Menschen auf dem Mond eine Frau und eine Person of Color sein werden. Doch damit nicht genug: Ein ständig bewohnter Aussenposten in der Umlaufbahn des Mondes soll künftig dazu dienen, auch Expeditionen in die Tiefen des Alls und bis zum Mars vorzubereiten.