Wie im Science-Fiction-Film – Nasa will Raumschiff in Asteroiden crashen lassen

Erkenntnisse stehen im Zentrum

Das Ziel: Asteroidenmond Dimorphos

Im September 2022 wird der Asteroid Didymos mit seinem Mond Dimorphos relativ nahe (11 Millionen Kilometer) an der Erde sein. Dies sind ideale Voraussetzungen für den Test der Nasa. Mit einer Geschwindigkeit von fast 24’000 km/h wird «Dart» in den Asteroidenmond stürzen, und diesen voraussichtlich in seiner Bahn ablenken.

«Armageddon» lässt grüssen

Der Versuch erinnert an den Hollywood-Film «Armageddon» von Michael Bay, in der ein Astronautenteam um Bruce Willis einen gefährlichen Asteroiden mithilfe einer Atombombe unschädlich macht. Nach aktuellen Kenntnissen ist die Erde durch keine Himmelskörper bedroht. Doch dies könnte sich in Zukunft ändern, wie das Beispiel der Dinosaurier zeigt. Wissenschaftlerin und Leiterin der «Dart»-Mission Nancy Chabot gibt zu bedenken: «Wir müssen diese Technik Jahre, besser Jahrzehnte vor dem Ernstfall testen, um die Risiken so weit es geht minimieren zu können.»