Cape Canaveral (USA) : Nasa will Raumschiff-Rekord aufstellen – heute fliegt Testrakete zum Mond

50 Jahre nach der bislang letzten Mondlandung startet am Montag wieder eine Rakete zu dem noch immer geheimnisvollen Erdtrabanten. Der erste Flug der Artemis-Mission findet ohne Besatzung statt.

Der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida wird mit Spannung erwartet. Die Hotels in der Region sind ausgebucht, zwischen 100’000 und 200’000 Personen wollen das Spektakel am Montag um 8.33 Uhr Ortszeit (14.33 Uhr MESZ) vor Ort miterleben. Zum Vergleich: Der erste bemannte Start von SpaceX im Jahr 2020 hatte 220’000 Menschen angezogen.

Das 98 Meter hohe orange-weisse Raumfahrzeug steht seit Tagen am Startplatz 39B des Kennedy Space Centers bereit. «Die Aufregung ist spürbar», sagt Janet Petro, die Leiterin des Zentrums.

Die Reise von Artemis 1 dauert 42 Tage

Ziel von Artemis 1 ist es, die SLS-Rakete und die Orion-Kapsel an ihrer Spitze, in der später die Besatzung reisen soll, unter realen Bedingungen zu testen. Statt Astronauten sind Menschenpuppen an Bord, deren Sensoren Beschleunigung, Vibrationen und Strahlungswerte aufzeichnen. Kameras dokumentieren die 42-tägige Reise. Ein spektakuläres Dummy-Selfie mit der Erde und dem Mond im Hintergrund ist auch geplant.