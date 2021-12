Zoo Zürich – Nashorn Kimba tötet Zebra Sjarlie

So hatten sich die Besucher des Zoo Zürich ihren heutigen Ausflug sicherlich nicht vorgestellt. Wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt, kam es am 24. Dezember zu einem tragischen Zwischenfall in der Lewa Savanne, der für ein Zebra tödlich endete. Der Breitmaulnashornbulle Kimba verletzte das Zebra Sjarlie so stark am Bauch, dass dieses noch vor Ort verstarb. Wie der über zwei Tonnen schwere Bulle das Zebra genau verletzte und was zu seinem Tod führte, werde untersucht.