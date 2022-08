Zürich Openair 2022 – Alle Highlights im Überblick

Rita Ora sorgt für Begeisterung

«Was zur Hölle ist hier los? Ihr seid so laut! Die Crowd hier ist Next Level. Ich will euch aus tiefstem Herzen danken. Das bedeutet mir so viel, dass ich heute hier sein darf», ruft Superstar Rita Ora am Samstagabend in die tobende Menge. Bei den Fans herrscht pure Begeisterung: «Das war das beste Konzert am diesjährigen Zürich Openair», sagt eine Besucherin zu 20 Minuten. Tatsächlich war die Show mit eigener Tanzcrew, Glitzer und grandiosem Gesang mitunter eine der meistbesuchten während der vergangenen Festivalwoche. Die Besucherinnen und Besucher sangen allesamt jedes Wort ihrer Hits wie «Anywhere» oder «Let You Love Me» mit. Bevor die gebürtige Kosovo-Albanerin sichtlich wehmütig die Stage verliess, liess sie es sich nicht nehmen, für den abendlichen Mainact Kygo Werbung zu machen: «Wir haben einen Song gemeinsam und ihr werdet heute Abend noch so viel Spass haben», versprach sie – und hatte recht.