Neuenhof: BMW M6 und BMW 120 geraten auf A1 bei Neuenhof ins Schleudern

Auf der Autobahnstrecke A1 bei Neuenhof in Richtung Bern gerieten eine Lenkerin und ein Lenker eines BMWs ins Schleudern.

Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der A1 bei Neuenhof: Ein 20-Jähriger war mit seinem BMW M6 in Richtung Bern unterwegs, als er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Infolge prallte der 500 PS starke Sportwagen auf die Randleitplanke. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst, erlitt der Autofahrer beim Selbstunfall keine Verletzungen, am BMW entstand jedoch ein Totalschaden. Die Leitplanke wurde demoliert.