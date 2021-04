Niemand in der Schweiz impft seine Bevölkerung langsamer gegen das Coronavirus als Zürich. Laut Zahlen des Bundesamts für Gesundheit verabreicht der Kanton aktuell rund 19 Impfdosen pro 100 Einwohner. Zum Vergleich: Gesamtschweizerisch liegt die Zahl bei etwa 23, in Uri sogar bei fast 26 Impfdosen pro 100 Einwohner. Was läuft in Zürich falsch? Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat in einem Interview mit dem «Blick» Stellung genommen.