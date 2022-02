Eineinhalb Jahre Haft in Belarus – «Ich wurde mit lautem Radio gefoltert»

Johannes Matyassy vom EDA erinnert daran, dass die Schweiz nur Staaten anerkenne. In Belarus gebe es einen Mann, der über das Schicksal von Natallia Herrsche entscheiden konnte. Im letzten Jahr habe sich dann eine Möglichkeit ergeben, und der damalige Bundespräsident Cassis konnte mit Lukaschenko in Kontakt treten, nachdem dieser ihm zur Wahl zum Bundespräsidenten gratuliert hatte. In seinem Antwortschreiben wies Cassis in einem Absatz explizit auf die Situation von Herrsche hin und forderte deren Freilassung.