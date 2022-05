Neue Halter während Haft : Natallia Hersche will ihre Katzen zurück

Rund anderthalb Jahre sass die St. Gallerin Natallia Hersche in Weissrussland im Gefängnis. In ihrer Abwesenheit verkaufte ihr Ex-Freund ihre Katzen. Eine rasche Rückgabe der Tiere zeichnet sich nicht ab.

Sie verbrachte mehrere Monate in Belarus in Haft.

Natallia Hersche bei ihrer Ankunft in der Schweiz am 18. Februar 2022.

Mitte Februar kam Natallia Hersche, gebürtige Weissrussin mit Schweizer Pass, wieder in der Schweiz an, nachdem sie in der belarussischen Hauptstadt Minsk im Herbst 2020 bei einer Demo gegen Machthaber Alexander Lukaschenko festgenommen wurde und 17 Monate in Haft verbrachte.

Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz wohnte Hersche vorerst bei ihrer Tochter in Zürich. Ihre ehemalige Wohnung hat ihr Ex-Freund während der Haftzeit aufgelöst: «Im Januar 2021 löste ihr damaliger Partner ihre Wohnung auf und suchte für ihre drei Katzen der Rasse Britisch Kurzhaar ein neues Zuhause», schreibt das «Tagblatt» am Dienstag. Lili und Simba, ein Geschwisterpaar, seien schlussendlich bei Personen in Jonschwil SG, Shanelle bei einer Familie in Arbon TG untergekommen, heisst es weiter.