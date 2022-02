Belarus : Natallia Hersche wurde aus Gefängnis freigelassen

Nach fast eineinhalb Jahren Haft in belarussischen Strafanstalten darf Natallia Hersche heute das Gefängnis in Mogilev verlassen.

Seit Beginn der Festnahme von Frau Hersche und ihrer Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft waren die zuständigen Stellen in engem Kontakt mit ihr, ihrer Familie und den Behörden in Belarus, und arbeiteten an möglichen Wegen, um eine Freilassung zu erwirken. Sie wurde im Rahmen des konsularischen Schutzes betreut und Vertreter der Schweizerischen Botschaft in Minsk haben sie 14 Mal besucht.