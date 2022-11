Österreich : Natascha Kampusch geht im Radio auf Jobsuche

Im Alter von zehn Jahren wurde Natscha Kampusch auf dem Schulweg entführt, und acht Jahre lang in einem Keller festgehalten. Nur fünf Quadratmeter gross war ihr Verlies, doch das schmerzhafteste waren die Dauer, die genommenen Entfaltungsmöglichkeiten, und das Gefühl, «dass mich nie jemand finden wird», erzählte sie Claudia Stöckl in der Ö3-Sendung «Frühstück bei mir». Nicht täglich, aber doch immer wieder, würden die Erinnerungen daran wieder hochkommen. Besonders dann, wenn Begriffe wie «Keller» oder «einsperren» fallen würden. «Ich erlebe da so eine Art Hölle», so die 34-Jährige. Sie würde daraus jedoch wieder gestärkt herausgehen.

Erlöse aus Büchern als Haupteinnahmequelle

«Aber wenn Sie noch irgendeine andere Einnahmequelle für mich erschliessen könnten, oder was wüssten – gerne, immer zu», sagt Kampusch zur Moderatorin Stöckl. Sie sei für alle Vorschläge zu haben. Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich einfach bei Instagram melden. Einzige Voraussetzung: «Es sollte nur nicht zu stark in die Politik hineingehen», das sei ein heisses Pflaster. Moderation könne sie sich gut vorstellen, oder auch als Speakerin Vorträge zu halten.

Sie bezeichnet sich als «Glückskind»

Auch ohne geregelten Beruf sei sie in Sachen Glück auf einer Skala von eins bis 100 bereits jetzt bei einer soliden 89 angekommen. Trotz allem, was sie erlebt hat, bezeichnet sie sich als «Glückskind», weil ihr immer wieder positive Sachen passiert seien.



In ihrem neuen Buch «Stärke zeigen» hat sie die Methoden niedergeschrieben, die ihr in der Zeit im Verlies, aber auch in den Jahren danach, geholfen haben, um zu solch einem Denken zurückzukommen.