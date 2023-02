«Der mit dem Wolf tanzt» : Nathan Chasing Horse wegen Missbrauchs vor Gericht

Der ehemalge US-Schauspieler Nathan Chasing Horse («Der mit dem Wolf tanzt») steht wegen Missbrauchsvorwürfen in Las Vegas vor Gericht. Der 46-Jährige erschien am Donnerstag zu einer Anhörung vor einer Richterin, wie US-Medien berichteten. Der Zeitung «Las Vegas Sun» zufolge war er am Dienstag in seinem Haus in der Nähe der Grossstadt im Bundesstaat Nevada festgenommen worden. Ihm werde auch sexueller Missbrauch Minderjähriger zur Last gelegt.