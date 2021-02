Es kam plötzlich und passenderweise in Wellen: Im Sommer 2020 erlebten Seemannslieder, im Englischen Sea Shanties, einen Aufschwung, erinnert sich die Band The Longest Johns gegenüber «Guardian». Die Briten spezialisieren sich seit 2013 auf diese besondere Nische und erklären den Boom mit Sehnsüchten während der Pandemie.

Auf den Tiktok-Hype folgte ein Plattenvertrag

Am 22. Januar bestätige das Majorlabel Universal den Plattenvertrag mit Evans, seither setzt der ehemalige Pöstler alle Karten auf die Musik. Und das bisher erfolgreich: Ein Club-Remix der britischen Produzenten 220 Kid und Billen Ted ( ganz oben im Video ) katapultierte Evans’ Song Ende Januar an die Spitze der britischen Trend- sowie auf Platz zwei der Singlecharts.

In der Schweiz ist der Aufstieg noch in vollem Gang: Am 31. Januar war «Wellerman» erstmals auf Platz 89 gelistet, in der Folgewoche kletterte er auf Rang 26 und neu erreicht Evans damit Platz zehn.