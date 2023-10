Nathistyle und ihr Freund Gian Maria Schulthess ziehen zusammen

Die Influencerin zieht in ihre erste eigene Wohnung. Nathi ist nervös und fragt sich, ob sie mit Gians Ordentlichkeit klarkommt – und umgekehrt.

Die Influencerin Nathistyle und der Musiker Gian Maria Schulthess drehen seit mehreren Jahren Videos zusammen – jetzt haben sie eine gemeinsame Wohnung gefunden. Er ist ziemlich ordentlich, sie eher weniger. Wer sich wem anpasst, wird die Zeit zeigen. Content-Creator Nathistyle ist bekannt für ihre Lifestyle-Social-Media-Videos.

Darum gehts Die Influencerin Nathistyle zieht mit ihrem Freund zusammen. Sie haben eine «perfekte» Wohnung in der Stadt Zürich ergattert – zu einem «fairen Preis».

Sie freut sich darauf, ihren Freund Gian Maria Schulthess öfter zu sehen – behält vorerst aber auch ihr Zimmer bei der Familie.

Gian sei im Gegensatz zu ihr sehr ordentlich, packe den Geschirrspüler weniger voll und trockne seine Wäsche nicht im Tumbler.

Nathalie Sulser ist ein bisschen nervös. Seit rund einer Woche haben sie und ihr Freund die Schlüssel für ihre erste gemeinsame Wohnung. «Ich mache mir etwas Sorgen, dass wir uns zwar öfters sehen, aber weniger Quality-Time haben», erzählt die unter dem Namen Nathistyle bekannte Influencerin. Für die 22-Jährige ist es die erste eigene Wohnung. Ihr ein Jahr älterer Freund Gian Maria Schulthess (23) hingegen ist schon mit 18 ausgezogen und hat in verschiedenen WGs gelebt. Er wird sich nun als Erster in der neuen Wohnung in Zürich einrichten. Denn gerade für ihn war die Wohnungssuche mühsam. Zwischenzeitlich hatte er «sozusagen kein Dach über dem Kopf», wie Nathistyle erzählt.

Dass sie für die Wohnungssuche in der Stadt Zürich Geduld brauchen würden, wussten sie. Besichtigungen mit Hundert Leuten, Bewerbungen schreiben, Absagen bekommen und wieder von vorne – alles haben sie erlebt. Nichtsdestotrotz wollten sie unbedingt in die Limmatstadt. Dies, weil Nathalie gerade ihr Studium hier begonnen hat und sie gemeinsam ohnehin meistens in Zürich unterwegs sind.

Erst kommt die Zusage, dann doch die Absage

Gesucht hätten sie mindestens eine Zweizimmerwohnung. Vor ein paar Wochen bekamen sie tatsächlich eine Zusage und Gian kündigte sein WG-Zimmer. «Wir haben uns mega gefreut», erzählt die Youtuberin. Doch dann kam der Schock: Die Verwaltung zog die Zusage zurück – zwei Wochen vor dem Einzugstermin.

«Gian musste aber trotzdem am 9. Oktober aus seiner Wohnung», sagt Nathalie Sulser. Er quartierte sich und seine Möbel deshalb provisorisch bei seinem Vater ein – bis sich die Verwaltung erneut bei dem Paar meldete. «Ein anderer Mieter habe gerade gekündet und weil ihnen unsere Bewerbung super gefiel, fragten sie uns, ob wir die grössere Wohnung haben möchten.» Statt einer Zwei- haben Nathalie und Gian nun eine «perfekte Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung zu einem fairen Preis», sagt Nathi. Auf Details zum Preis möchte die Influencerin aber nicht eingehen. Sie könne sich jetzt etwas Zeit lassen beim Zügeln. «Ich ziehe nicht komplett von daheim aus. Ich behalte mein Zimmer und die meisten Kleider dort.»

Die Influencerin gewährte 20 Minuten Lifestyle vor kurzem einen Einblick in ihren Kleiderschrank.

«Ich bin unordentlicher als Gian»

Gian und Nathalie sind seit 2018 ein Paar und kennen die Macken des anderen bereits. «Ich bin zum Beispiel deutlich unordentlicher als Gian», erzählt die Influencerin. «Auch beim Geschirrspüler-Einräumen bin ich weniger «picky» als er.» Holzkochlöffel etwa würde er niemals in die Maschine geben. Zudem sei er in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Kleider an der Wäscheleine aufgehängt wurden.

«Ich hingegen tumblere meine Kleider, was er wegen der Prints auf Pullovern und T-Shirts nicht machen will – mal schauen, wie wir das lösen.» Im Notfall bleiben ihr ja noch die Kleider in ihrem Kinderzimmer bei der Familie.

