Nati-Aus für Neymar? Superstar bangt wegen Verletzung

Der Grund ist eine Verletzung am Fussgelenk. «Wir haben sofort mit der Behandlung begonnen», sagte der Teamarzt Brasiliens nach der Partie.

Mit grossen Schmerzen am Fuss musste der 30-Jährige verletzt ausgewechselt werden. Sein Einsatz gegen die Nati ist aktuell fraglich.

Bereits kurz nach dem Spiel machte sich unter den brasilianischen Journalisten die grosse Sorge bereit: Fällt Neymar jetzt aus? Sein Auftritt beim Verlassen des Lusail-Stadions beruhigte die besorgten Brasilianer nicht. Rund eine Stunde nach Spielschluss humpelte er in der Medienzone am 20-Minuten-Reporter vorbei. Die Aufnahmen dazu können wir euch aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Mit den Medien sprechen wollte Neymar nicht. Das Laufen war sichtlich schmerzhaft für die Nummer 10 der Brasilianer. Ein Einsatz gegen die Nati am Montag ist fraglich.