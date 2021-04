Babyglück : Nati-Captain Granit Xhaka ist zum zweiten Mal Vater

Am Samstag wurde der Arsenal-Spieler und Captain der Schweizer Nationalmannschaft erneut Vater. Seine Frau und Tochter sind wohl auf.

«Nun habe ich nicht mehr nur eine wunderschöne Prinzessin, sondern gleich zwei», schreibt Granit Xhaka auf Instagram unter einem Bild, das ihn mit seiner neugeborenen Tochter im Arm zeigt. Am Samstag wurde der Captain der Schweizer Nati zum zweiten Mal Vater eines gesunden Mädchens. Laneya ist das neuste Mitglied der Familie Xhaka.

Der 28-jährige Mittelfeldstratege, der zur Zeit in der Premier League mit Arsenal um einen Champions-League-Platz kämpft, ist seit 2017 mit seiner Frau Leonita verheiratet. Zwei Jahre später, im Herbst 2019, wurde das Paar dann zum ersten Mal Eltern: Am 7. Oktober 2019 erblickte Ayana das Licht der Welt. Am späten Freitagabend war Xhaka noch bei der 0:1-Niederlage gegen Everton 90 Minuten auf dem Platz gestanden.