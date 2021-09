Schock vor Italien-Knüller : Nati-Captain Granit Xhaka positiv auf Corona getestet

Kurz vor dem Testspiel gegen Griechenland gibt der Verband bekannt, dass Nati-Captain Granit Xhaka positiv auf Corona getestet wurde. Er könnte auch für die wichtigen WM-Quali-Spiele ausfallen.

Schock für die Schweizer Fussball-Nati! Granit Xhaka ist vor dem Testspiel gegen Griechenland positiv auf Corona getestet worden. «Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde», schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Xhaka fehlt wohl gegen Italien

«Der Kantonsarzt des Kantons Baselland ordnete für die Mannschaft darum keine weiteren Massnahmen an, weil die übrigen Spieler des A-Nationalteams allesamt entweder geimpft oder genesen sind», teilt der Verband mit. Ein Mitglied des Staffs befinde sich in Quarantäne.

Damit dürfte Xhaka auch für die wichtigen WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland ausfallen. Nach dem Test gegen Griechenland steht am Sonntag in Basel der Knüller gegen Europameister Italien auf dem Programm. Am Mittwoch in einer Woche geht es dann auswärts in Belfast gegen Nordirland. Besonders bitter: Auch schon die Nati-Stars Xherdan Shaqiri und Breel Embolo fehlen der Nati wegen einer Verletzung.