«Man of the Match»: Nati-Captain Granit Xhaka trifft für Arsenal bei grossem Derby-Sieg

Xhaka entwischte an der Strafraumgrenze gleich mehrere Gegenspieler und erwischte Spurs-Goalie Hugo Lloris mit einem satten Flachschuss. Der Treffer des Schweizer Nati-Stars, der seine «Gunners» kämpferisch und spielerisch anführt und am Ende gar zum «Man of the Match» gewählt wird, ist die Entscheidung im 192. Nordlondon-Derby.