Nati-Captain Lia Wälti muss nach Horror-Foul verletzt raus

Hier ist das Foul an Lia Wälti zu sehen. Twtter

Darum gehts Am 20. Juli startet die Frauen-WM in Neuseeland und Australien.

Lia Wälti ist Captain des Schweizer Nationalteams.

Nun wurde die 30-Jährige jedoch verletzt ausgewechselt.

Grosse Sorge um Nati-Captain Lia Wälti: Die 30-Jährige, die vergangene Woche bei Arsenal noch ihren Vertrag verlängerte, musste am Mittwochabend im Spiel gegen Everton verletzt ausgewechselt werden. Kurz nach der Pause traf Everton-Spielerin Aggie Beever-Jones Wältis Knöchel mit vollem Tempo und gestrecktem Bein. Die Folge: Der Nati-Captain wurde minutenlang behandelt und musste dann raus. Beever-Jones sah Rot.

Arsenal gewann die Partie am Ende zwar mit 4:1, doch die Verletzung der Schweizerin überschattete die Partie. Auf Social Media meldeten sich schnell zahlreiche Fans und wünschten dem Arsenal-Stars eine gute und schnelle Genesung. Die Everton-Spielerin wurde derweil harsch für das Brutalo-Foul kritisiert.

Lia Wälti meldet sich zu Wort

Etwas, was Wälti am späten Mittwochabend scharf kritisierte. Auf Twitter schrieb sie: «Fussball ist ein Kontaktsport, Verletzungen gehören leider zu unserem Spiel. Bitte keinen Hass oder schlechte Kommentare gegenüber Aggie Beever-Jones. Danke!» Auch bedankte sie sich für all die Nachrichten.

Beever-Jones selbst meldete sich auf Insta zu Wort. In einem langen und emotionalen Text richtete sie sich an den Nati-Captain und alle Anhängerinnen und Anhänger. Sie sei am Boden zerstört, so das Fussball-Talent. Sie habe Schwierigkeiten in Worte zu fassen, wie verärgert sie über ihre Aktion sei. Dann stellte sie klar: «Ich wollte Lia nicht verletzen, ich bin nicht die Art Spielerin, die andere absichtlich verletzt.» Sie habe den Ball verloren und sei dann ungestüm gewesen.

WM startet am 20. Juli

Weiter meint sie: «Ich habe mich selbst und meine Teamkameradinnen im Stich gelassen.» Es tue ihr so leid und sie hoffe, «dass die Verletzung nicht zu schlimm ist» und sich Lia vor der WM vollständig erhole. Am Ende des Posts richtete sich Beever-Jones auch noch an ihre Teamkolleginnen bei Everton: «Ich möchte mich entschuldigen, ich weiss, dass ich euch alle enttäuscht habe.»

Bei der WM in Neuseeland und Australien (20. Juli bis 20. August) treffen die Schweizerinnen in der Gruppe A auf die Philippinen (21. Juli), Norwegen (25. Juli) und Neuseeland (30. Juli). Am 13. Juni beginnt die Vorbereitung des Nationalteams. Was für eine Verletzung Wälti hat und wie lange sie ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt.

