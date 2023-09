Grajo: Granit Xhaka ist unter die Designer gegangen

20 Minuten zeigt einen Einblick in die neue Marke Grajo.

Bei Nati-Captain Granit Xhaka läuft es aktuell wie geschmiert. Bei seinem Club Bayer Leverkusen lässt er Fans, Mitspieler und Experten entzücken und neben dem Platz schaut der 30-Jährige bereits in die Zukunft. Aktuell absolviert er eine Ausbildung zum Fussballtrainer und steigt nun auch noch ins Modebusiness ein.



Die Firmengründung wurde bereits während der WM in Katar publik gemacht. Nun lüftet der Nati-Star das Geheimnis – und gibt 20 Minuten vor dem Launch einen exklusiven Einblick in sein Modelabel mit dem Namen Grajo. Ab Donnerstag ist die erste Kollektion im Vorverkauf erhältlich. Dabei handelt es sich beispielsweise um Hosen, T-Shirts oder auch Hoodies zwischen 89 und 149 Franken.