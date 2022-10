Europa-Cup-Round-Up : Nati-Captain Xhaka verliert mit Arsenal, Ronaldo trifft wieder

In der Europa League stand die vorletzte Runde an. Xhaka ging gegen Eindhoven unter, Fischer wahrte die Chance aufs Weiterkommen mit Union.

Darum gehts Xhaka verliert in der Europa League mit 2:0.

Ronaldo trifft wieder für Manchester United.

Fischers Union kann nach doch noch weiterkommen.

PSV Eindhoven – Arsenal 2:0

In der Gruppe des FC Zürich kommt am letzten Spieltag nochmals sowas wie Spannung auf. Weil der FCZ zuhause gegen Bodö/Glimt gewann. Und auch weil PSV Eindhoven Arsenal mit Granit Xhaka schlug. Der Nati-Star stand bei den Gunners in der Startelf und spielte durch. In der 80. Minute sah der Leader noch die Gelbe Karte. Die Tore für die Niederländer erzielten Joey Veerman (55. Minute) und Luuk de Jong (63.). Die Niederlage hätte für Xhaka und Co. noch höher ausfallen können. Der Treffer von Xavi Simmons in der 43. Minute wurde vom VAR wegen Abseits aberkannt.

Manchester United – Sheriff Tiraspol 3:0

Cristiano Ronaldo stand im ersten Spiel nach seiner Suspendierung in der Startelf von Manchester United und hat gleich ein Tor erzielt. Der 37-Jährige erzielte beim 3:0 (1:0)-Erfolg am Donnerstagabend im Europa-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol in der 81. Minute den dritten und letzten Treffer für Manchester. Zuvor hatten Diogo Dalot (44.) und Marcus Rashford (65.) getroffen. Nach seinem Treffer jubelte Ronaldo auf seine neue Art, verschränkte die Arme vor der Brust, schloss die Augen und stand vor der Tribüne.

Union Berlin – Sporting Braga 1:0

Der 1. FC Union Berlin, trainiert vom Schweizer Urs Fischer, hat weiter gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League. Der Tabellenführer der Bundesliga setzte sich am Donnerstagabend 1:0 (0:0) gegen Portugals Tabellenzweiten Sporting Braga durch. Abwehrchef Robin Knoche (68. Minute) erzielte per Handelfmeter den entscheidenden Treffer zum Sieg. Durch den insgesamt glücklichen Erfolg zogen die Eisernen in der Gruppe D am portugiesischen Spitzenclub vorbei auf Platz zwei.

SC Freiburg – Olympiakos Piräus 1:1

Der SC Freiburg steht vorzeitig im Achtelfinale der Europa League. Der Bundesligist erkämpfte sich am Donnerstagabend spät ein 1:1 (0:1) gegen Olympiakos Piräus. Lukas Kübler erzielte in der 3. Minute der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleichstreffer für die Breisgauer. Da Verfolger Karabach Agdam im Parallelspiel beim FC Nantes zudem 1:2 verlor, haben die Freiburger den Gruppensieg vor dem letzten Spieltag sicher und ersparen sich so nach dem Jahreswechsel die Playoff-Runde. Youssef El-Arabi hatte or 33 600 Zuschauern in der 17. Minute für Piräus getroffen.

